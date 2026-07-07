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10:24, 7 июля 2026Наука и техника

В Windows заметили загадочное белое окно в Windows

PCWorld: Пользователи Windows пожаловались на белое окно, занявшее экран компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Пользователи Windows и браузера Chrome начали жаловаться на появление странного белого окна. Об этом сообщает издание PCWorld.

На проблему обратили внимание пользователи соцсетей. Владельцы компьютеров на Windows 10 и 11 рассказали на Reddit, что загадочное белое окно ненадолго появляется после запуска операционной системы (ОС). «Белый пустой квадрат по-прежнему появляется при каждом запуске и перезагрузке, и я понятия не имею, как его убрать», — заметил пользователь площадки под ником NeveSs7.

Другие пользователи также пожаловались, что белое окно занимает значительную часть рабочего стола, мешая взаимодействию с элементами на экране. В некоторых случаях окно исчезает через короткое время, а в других — остается до выключения компьютера. Журналисты PCWorld объяснили, что проблема каким-то образом связана с браузером Google Chrome.

Опытным путем специалисты выяснили, что белое окно исчезает после отключения процесса RunPlatformExperienceHelperOnUnlock через «Диспетчер задач». Вероятнее всего, этот процесс связан с работой браузера в фоновом режиме. Ни Microsoft, ни Google пока не прокомментировали ситуацию.

В начале июля Microsoft признала ошибку, которая способна увеличить размер Windows 11 до сотен гигабайт. Проблема оказалась связана с файлом, который хранит в себе настройки конфиденциальности.

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