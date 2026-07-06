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12:24, 6 июля 2026Наука и техника

Windows 11 случайно увеличили в несколько раз

Windows Latest: Windows 11 увеличилась в несколько раз из-за неизвестной ошибки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft признала ошибку, которую способна увеличить размер Windows 11 до сотен гигабайт. На это обратило внимание издание Windows Latest.

По словам журналистов медиа, на проблему нехватки пространства в памяти компьютера пользователи Windows начала жаловаться несколько недель назад. Оказалось, что из-за неизвестной ошибки размер одного системного файла может увеличиться в сотню или даже тысячи раз. Из-за этого соответственно увеличивается и размер самой операционной системы.

Проблема оказалась связана с файлом CapabilityAccessManager.db-wal, который хранит в себе настройки конфиденциальности. В материале говорится, что он должен иметь размер всего несколько мегабайт, но из-за ошибки у ряда пользователей файл случайно увеличился в сотни или тысячи раз. Так, у некоторых владельцев компьютеров документ получил размер 200-500 гигабайт и занял все свободное пространство на диске.

Авторы Windows Latest обратили внимание, что проблемный файл обычно имеет размер 3 мегабайта. В заметке отмечается, что с помощью встроенных средств обнаружить конкретный документ, из-за которого операционная система (ОС) увеличилась в размерах, нельзя.

В Microsoft обнаружили проблему и пообещала выпустить исправляющий неполадку патч. Он должен выйти 14 июля.

Ранее экс-инженер Microsoft Дэйв Пламмер раскритиковал Windows и создал уменьшенную версию программы «Блокнот». Программисту удалось сократить популярный текстовый редактор в 100 раз — до 3 килобайт.

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