Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле территории рынка в центре Шебекино

Город Шебекино Белгородской области снова оказался под обстрелом со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 4 июня, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища», — заявил он, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Глава области добавил, что на место уже выехали оперативные службы.

Также Гладков рассказал о ситуации в селе Муром Шебекинского района, которое ранее находилось под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, сейчас «в Муроме бьют по разным частям села».

«Есть прямое попадание в домовладение без последующего возгорания. В доме никто не проживал, жители ранее выехали за территорию села», — уточнил он.

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Кроме того, в селе Новая Таволжанка, которое, как и Муром, располагается в Шебекинском районе, снарядами повреждены крыша покинутого жителями четырехэтажного дома, а также дом культуры и центральная площадь.

3 июня артиллерия ВСУ обстреляла село Муром. От прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), также повреждения получили здания детского сада, школы и Дома культуры. Днем ранее в расположенный в селе частный дом попал снаряд, после чего в здании начался пожар.