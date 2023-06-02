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20:04, 2 июня 2023Россия

Гладков сообщил о начавшемся после попадания снаряда пожаре в частном доме

Гладков заявил, что в селе Муром после попадания снаряда в частный дом начался пожар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора / РИА Новости

После прямого попадания снаряда в частный дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Оперативные службы выехали на место», — пояснил глава области.

Помимо того, губернатор сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в Корочанском районе. Там осколки снаряда повредили кровлю частного жилого дома в селе Мелихово. На данный момент продолжается подомовой обход территории, попавшей под обстрел.

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За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили. Позже стало известно, что по селу Новая Таволжанка попало 40 снарядов ствольной артиллерии.

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