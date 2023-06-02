Гладков сообщил о начавшемся после попадания снаряда пожаре в частном доме

Гладков заявил, что в селе Муром после попадания снаряда в частный дом начался пожар

После прямого попадания снаряда в частный дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Оперативные службы выехали на место», — пояснил глава области.

Помимо того, губернатор сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в Корочанском районе. Там осколки снаряда повредили кровлю частного жилого дома в селе Мелихово. На данный момент продолжается подомовой обход территории, попавшей под обстрел.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили. Позже стало известно, что по селу Новая Таволжанка попало 40 снарядов ствольной артиллерии.