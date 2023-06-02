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11:30, 2 июня 2023Россия

Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов

Гладков: несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа — осколки снарядов попали в автомобили. Погибли две женщины, еще двое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По селу Тишанка Волоконовского района было выпущено 11 снарядов из ствольной артиллерии. В результате случившегося никто не пострадал, в двух частных домовладениях выбиты стекла, а также повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. После обстрела хутора Леоновка в Валуйском округе поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Ранее Гладков сообщил, что ночью обстрелы Шебекинского городского округа продолжались. Он уточнил, что из-за регулярных обстрелов приграничных территорий власти продолжают вывозить детей в российские регионы.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

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    Варвара Родикова
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