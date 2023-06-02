Губернатор рассказал о ночных обстрелах Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил, что слышал продолжающиеся обстрелы Шебекино ночью

Ночью обстрелы Шебекинского городского округа продолжались. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — сообщил глава российского региона.

Гладков добавил, что из-за регулярных обстрелов приграничных территорий власти продолжают вывозить детей в российские регионы. В частности, в пятницу, 2 июня, около ста человек отправятся в Липецкую область.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. Главу государства постоянно информируют о ситуации в приграничном российском регионе Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и власти Белгородской области. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, события в Белгородской области не могут оказать влияние на ход СВО.