Танки и пехота попытались прорваться в Россию после обстрела города Шебекино. Что известно о боях у границы с Украиной?

Танки и пехота ВСУ попытались прорваться в Россию после обстрела города Шебекино

До двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва на территорию России в Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Об этом в четверг, 1 июня, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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Украинские силы попытались вторгнуться в Россию около 3 часов утра

Украинские силы попытались зайти на российскую территорию около 3 часов утра по московскому времени, рассказали в Минобороны. Отмечается, что этому предшествовали массированные обстрелы гражданских объектов города Шебекино.

В отражении атаки украинских сил приняли участие подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России. В результате их действий «террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены», подчеркнули в военном ведомстве.

«Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара», — сообщили в Минобороны.

В итоге на приграничной территории со стороны Украины убито более 30 участников попытки вторжения, а также уничтожено четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и один пикап.

Шебекино было под массированным обстрелом

ВСУ вели 1 июня обстрел города Шебекино снарядами РСЗО «Град», заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В [городском] округе [Шебекино] есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света», — рассказал он.

Ранее 1 июня он сообщил, что из-за обстрелов в Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

Глава региона также рассказал, что другой населенный пункт — село Новопетровка Валуйского городского округа — было обстреляно со стороны Украины из артиллерии. Пострадали два учителя местной школы — у них осколочные ранения.

Под обстрел попал автобус

В районе Шебекино под обстрел попал автобус, однако Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем и раненых пассажирах. По словам главы региона, это не подтверждается ни главой городского округа, ни сотрудниками скорой помощи, осмотревшими автобус, который оказался пустым.

Также сообщается, что украинскими силами было повреждено городское общежитие на улице Ленина. На опубликованных кадрах видно, что крыша здания загорелась.

Местные жители сообщают, что обстрел города Шебекино продолжается последние несколько дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе ситуации в городе.

Шебекино находится на юге Белгородской области в шести километрах от границы с Украиной. В нем проживает 39 тысяч человек.