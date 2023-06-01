Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино снарядами «Града»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино снарядами «Града». Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света», — написал он.

Ранее 1 июня губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Шебекинского округа Белгородской области. Он отметил, что в городе Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

Представитель власти также рассказал, что другой населенный пункт — село Новопетровка Валуйского городского округа — попало под артиллерийский обстрел со стороны Украины. Пострадали два учителя местной школы — у них осколочные ранения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекино из Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями Белгородской области.