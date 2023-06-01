В результате артиллерийского обстрела ВСУ белгородского села пострадали учителя

Гладков: при обстреле Новопетровки, предварительно, пострадали два учителя сельской школы

Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Украины, пострадали учителя. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы», — написал он.

Ранее глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся обстрел Шебекинского округа Белгородской области.