В результате артиллерийского обстрела ВСУ белгородского села пострадали учителя
Гладков: при обстреле Новопетровки, предварительно, пострадали два учителя сельской школы
Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Украины, пострадали учителя. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы», — написал он.
Ранее глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся обстрел Шебекинского округа Белгородской области.