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11:23, 1 июня 2023Россия

В Кремле рассказали об информировании Путина о ситуации в Шебекино

Песков заявил, что Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады

Фото: Reuters

Силовые ведомства и белгородские власти постоянно информируют президента России Владимира Путина о ситуации в Шебекино, включая меры по временному размещению жителей района. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его в четверг, 1 июня, цитирует «Интерфакс».

По его словам, глава государства постоянно получает доклады из Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями Белгородской области.

Ранее 1 июня губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся обстрел Шебекинского округа Белгородской области.

Он отметил, что в городе Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

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    Евгения Куликова
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