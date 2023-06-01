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12:10, 1 июня 2023Россия

Белгородский губернатор опроверг информацию о погибшем при обстреле автобуса

Белгородский губернатор Гладков опроверг информацию о погибшем при обстреле автобуса ВСУ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем и раненых при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) автобуса в Шебекино. Об этом он написал в Telegram.

По словам главы региона, эта информация не подтверждается ни главой Шебекинского городского округа, ни сотрудниками скорой помощи, осмотревшими автобус, который оказался пустым.

Автобус попал под обстрел днем 1 июня. Предварительно, ВСУ также было повреждено общежитие на улице Ленина.

Утром 1 июня губернатор Гладков сообщил о непрекращающемся обстреле Шебекинского городского округа со стороны Украины. По его словам, на месте находятся военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия. Глава региона добавил, что в Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, однако он подчеркнул, что это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

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    Зураб Дарахвелидзе
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