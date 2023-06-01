Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 1 июня 2023Россия

Автобус с людьми из Шебекино Белгородской области попал под обстрел

«112»: автобус с людьми, которых эвакуировали из белгородского Шебекино, попал под обстрел

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Автобус с людьми, которых эвакуировали из города Шебекино Белгородской области, попал под обстрел. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По сведениям издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали и районный центр. Предварительно, обстреляли общежитие на улице Ленина.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что со стороны Украины ведется массированный обстрел Шебекино. Он разъяснил, что в Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но реализовать это можно будет только после окончания прилетов и взрывов.

Гладков подчеркнул, что противника на территории Белгородской области «не было и нет».

Белгородский город Шебекино за минувшую ночь ВСУ атаковали трижды. На фоне обстрелов в сети стали распространяться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — их опроверг губернатор Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ вскрыла разведакцию спецслужб США с использованием телефонов Apple
    В Госдуме высказались о вероятности новой мобилизации
    Стало известно о погибшем при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино
    Предсказан главный способ коммуникации между людьми в будущем
    Стало известно о подготовке СБУ провокации с «похищенными» Россией детьми
    Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за продажи нефти Индии
    Глава ФСБ России обвинил Запад в работе над разобщением стран СНГ
    Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции
    Великобританию вновь настигло нашествие вызывающих астму ядовитых гусениц
    Инстасамка похвасталась подарком от мужа за миллион рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.