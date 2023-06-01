Автобус с людьми из Шебекино Белгородской области попал под обстрел

«112»: автобус с людьми, которых эвакуировали из белгородского Шебекино, попал под обстрел

Автобус с людьми, которых эвакуировали из города Шебекино Белгородской области, попал под обстрел. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По сведениям издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали и районный центр. Предварительно, обстреляли общежитие на улице Ленина.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что со стороны Украины ведется массированный обстрел Шебекино. Он разъяснил, что в Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но реализовать это можно будет только после окончания прилетов и взрывов.

Гладков подчеркнул, что противника на территории Белгородской области «не было и нет».

Белгородский город Шебекино за минувшую ночь ВСУ атаковали трижды. На фоне обстрелов в сети стали распространяться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — их опроверг губернатор Белгородской области.