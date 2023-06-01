Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России

МО РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку вторжения в районе Новой Таволжанки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию России в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Об этом журналистам сообщили в Минобороны в четверг, 1 июня.

Ранее в Telegram-каналах появились данные, согласно которым ВСУ вели бой на границе с Россией и якобы прорвались внутрь Белгородской области.