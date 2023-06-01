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08:41, 1 июня 2023Россия

В Белгородской области опровергли данные о прорыве ВСУ в Шебекино

Оперштаб Белгородской области опроверг данные о прорыве ВСУ в Шебекино

Фото: РИА Новости

Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы прорвались в город Шебекино Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом сообщили в оперштабе региона, передает ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появились данные, согласно которым ВСУ якобы вели бой на границе с Россией и прорвались внутрь Белгородской области.

В оперштабе российского региона призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Там отметили, что обстановка в Шебекинском городском округе сложная, продолжаются обстрелы и слышны звуки боя.

Шебекино за минувшую ночь атаковали трижды. Пострадали пять человек, снаряд попал в частный жилой дом, который впоследствии загорелся, Повреждения также зафиксированы в частных многоквартирных домах и в административных зданиях.

На фоне массированных обстрелов в сети стали появляться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — их опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявив, что массово собирать людей в конкретной точке невозможно и небезопасно.

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    Анастасия Шейкина
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