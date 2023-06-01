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14:36, 1 июня 2023Россия

В Кремле оценили влияние событий в Белгородской области на ход СВО

Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области не может повлиять на ход СВО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters

Ситуация с регулярными обстрелами Белгородской области не может оказать влияние на ход специальной военной операции (СВО). Об этом, оценивая роль атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», — сказал пресс-секретарь президента.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва на Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Украинские формирования удалось отбросить за пределы границы.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. Главу государства постоянно информируют о ситуации в приграничном российском регионе Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и власти Белгородской области.

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    Анастасия Шейкина
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