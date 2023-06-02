Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Шебекинского округа

Белгородский губернатор Гладков сообщил о новом обстреле Шебекинского округа

Шебекинский округ Белгородской области попал под новый обстрел со стороны Украины. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, в село Новая Таволжанка прилетело 40 снарядов ствольной артиллерии. В результате случившегося пострадали два человека, их вывозят в больницу на бронеавтомобиле.

Также от попадания снаряда загорелось промышленное предприятие в Шебекино. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты.

Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрела Вооруженными силами Украины загорелись квартиры в двух многоквартирных домах в Шебекино, а в Новой Таволжанке оказалось повреждено семь частных домовладений.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Ранее сообщалось, что под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов прилетели в проезжающие автомобили.

1 июня в Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атака была отражена.