Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 2 июня 2023Россия

Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Шебекинского округа

Белгородский губернатор Гладков сообщил о новом обстреле Шебекинского округа

Фото: Reuters

Шебекинский округ Белгородской области попал под новый обстрел со стороны Украины. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, в село Новая Таволжанка прилетело 40 снарядов ствольной артиллерии. В результате случившегося пострадали два человека, их вывозят в больницу на бронеавтомобиле.

Также от попадания снаряда загорелось промышленное предприятие в Шебекино. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрела Вооруженными силами Украины загорелись квартиры в двух многоквартирных домах в Шебекино, а в Новой Таволжанке оказалось повреждено семь частных домовладений.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Ранее сообщалось, что под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов прилетели в проезжающие автомобили.

1 июня в Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атака была отражена.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Первый испытательный пилотируемый полет Starliner к МКС отложили
    Девушка из обычной семьи вышла замуж за принца Иордании
    56-летняя Сальма Хайек показала фото в халате и без макияжа
    Украина призвала ЕС снять запрет на поставки ее зерна в Восточную Европу
    Во Франции выставили на продажу бывшее поместье Бориса Березовского
    Россиянам назвали популярные уловки манипуляторов
    Стало известно о пострадавших из-за обстрела ВСУ села под Шебекино
    Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Шебекинского округа
    Названо условие заключения новых соглашений между Россией и США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.