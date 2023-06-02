Гладков сообщил о пожаре в двух многоквартирных домах Шебекино из-за обстрела

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре в двух домах Шебекино из-за обстрела ВСУ

В двух многоквартирных домах Шебекино начался пожар из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Слава Богу, пострадавших нет. В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили», — пояснил глава российского региона.

Помимо того, ВСУ обстреляли еще несколько населенных пунктов области. Так, атаке со стороны Украины подверглось село Новая Таволжанка, где оказалось повреждено семь частных домовладений. Также под обстрел попали села Вязовое и Тишанка. Пострадавших нет, уточнил Гладков.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.