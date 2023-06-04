Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Ранее сообщалось, что перед обстрелом Белгородской области в небе заметили рой спутников Starlink. Очевидец, заснявший пролет космических объектов, отметил, что этой случай не является единичным.

3 июня в Белгороде дважды сработала система противовоздушной обороны. Также Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области — там от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

2 июня сообщалось, что в небе над Белгородом сбили неизвестный объект. По некоторым данным, инцидент произошел возле пункта временного размещения на стадионе «Белгород-Арена».