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17:44, 2 июня 2023Россия

Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде

Mash: возле пункта временного размещения в Белгороде сбили неизвестный объект

Фото: Telegram-канал Mash

В небе над Белгородом сбили неизвестный объект. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По информации авторов поста, инцидент произошел возле пункта временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород-Арена», где находятся около 1300 человек из приграничных районов региона, которые обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Накануне в ПВР «Белгород-Арена» начали вывозить жителей Шебекинского городского округа, который 1 июня попал под массированный обстрел со стороны Украины. За минувшие сутки на территорию муниципалитета прилетело свыше 850 снарядов. По словам губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, это максимум с начала ударов ВСУ по территории региона. Согласно последним данным, за этот день в Шебекино пострадали 16 человек.

В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что утром 1 июня была пресечена попытка Киева провести террористический акт в отношении населения Шебекино. Несколько формирований противника атаковали регион и попытались проникнуть на его территорию. Все они были остановлены на стороне Украины.

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    Зураб Дарахвелидзе
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