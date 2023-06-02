Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что 16 человек пострадали при обстреле Шебекино

Число человек, пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ), возросло до 16. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу», — заявил Гладков.

Глава региона добавил, что в результате обстрела повреждены три административных здания, общежитие, а также десять предприятий и коммерческих объектов. В городе нет электричества и водоснабжения.

Гладков уточнил, что за прошедшие сутки в Шебекинский округ прилетело свыше 850 снарядов. По сведениям властей, это максимум в регионе с начала обстрелов ВСУ. Ранее сообщалось, что под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в проезжающие автомобили.

1 июня в Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атака была отражена.

