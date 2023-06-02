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16:50, 2 июня 2023Россия

Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что 16 человек пострадали при обстреле Шебекино

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

Число человек, пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ), возросло до 16. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу», — заявил Гладков.

Глава региона добавил, что в результате обстрела повреждены три административных здания, общежитие, а также десять предприятий и коммерческих объектов. В городе нет электричества и водоснабжения.

Гладков уточнил, что за прошедшие сутки в Шебекинский округ прилетело свыше 850 снарядов. По сведениям властей, это максимум в регионе с начала обстрелов ВСУ. Ранее сообщалось, что под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в проезжающие автомобили.

1 июня в Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Атака была отражена.

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    Варвара Родикова
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