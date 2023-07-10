Возвращение жителей в Шебекинский городской округ приостановили

Губернатор Гладков заявил о приостановке возвращения жителей в Шебекинский округ

Возвращение жителей Шебекинского городского округа в собственные дома из пунктов временного размещения (ПВР) приостановят. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства, запись опубликована на странице Гладкова во «ВКонтакте».

«Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей (...). [На] неделю мы паузу сделаем», — сообщил губернатор.

Власти приостановили возвращение домой жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского. Если через неделю обстановка в округе будет спокойной, власти снова приступят к возвращению жителей домой. Гладков поручил не препятствовать самостоятельному возвращению местных жителей, если они принимают такое решение.

Ранее Гладков объявил о приостановке возвращения жителей в Шебекино на фоне обстрелов региона из «Града». Помимо этого, в городе приостановили восстановительные работы.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала Новую Таволжанку.

Впоследствии интенсивность обстрелов снизилась, жителей начали возвращать в дома и квартиры, которые не получили повреждения. В Шебекино с понедельника, 10 июля, должны были возобновить работу дежурные группы в детских садах.