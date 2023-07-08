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10:35, 8 июля 2023Россия

Возвращение жителей Шебекино в город приостановили после обстрела из «Града»

Белгородский губернатор Гладков заявил о приостановке возвращения жителей Шебекино в город

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Возвращение жителей Шебекино в город приостановили после обстрела из «Града». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в городе также приостановлены восстановительные работы.

«Дорогие друзья! После ночных событий в Шебекино (...) приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке», — написал Гладков в своем блоге.

Он уточнил, что выходные для строителей продлятся как минимум два дня.

Об обстреле города из реактивной системы залпового огня «Град» стало известно утром 8 июля. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там произошло возгорание. Кроме того, загорелась овощебаза и один автомобиль.

Также 6 июня над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько воздушных целей.

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    Марк Леонов
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