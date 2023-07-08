Возвращение жителей Шебекино в город приостановили после обстрела из «Града»
Возвращение жителей Шебекино в город приостановили после обстрела из «Града». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в городе также приостановлены восстановительные работы.
«Дорогие друзья! После ночных событий в Шебекино (...) приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке», — написал Гладков в своем блоге.
Он уточнил, что выходные для строителей продлятся как минимум два дня.
Об обстреле города из реактивной системы залпового огня «Град» стало известно утром 8 июля. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там произошло возгорание. Кроме того, загорелась овощебаза и один автомобиль.
Также 6 июня над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько воздушных целей.