Детские сады в Шебекино возобновят работу

Белгородский губернатор Гладков заявил о начале работы дежурных групп в детсадах Шебекино

Дежурные группы в детских садах Шебекино возобновят работу с 10 июля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

«Много вопросов вчера было от жителей Шебекино: когда начнут работать дежурные группы. Отвечаю: с понедельника. Понимаем, что очень важно, предприятия, слава богу, возвращаются к своей нормальной работе, и, конечно, дежурные группы должны заработать», — ответил губернатор.

Гладков указал, что все зависит от оперативной обстановки, но, согласно плану, открытие детсадов планируется на следующей неделе.

Ранее Гладков заявил о начале возвращения в Шебекино местных жителей, у которых не повреждены дома и квартиры. До 1 августа жителям не будут начислять квартплату — начисления планируют возобновить в случае, если к этому времени удастся восстановить кровлю и окна поврежденных жилых домов.

4 июля Гладков отстранил своего заместителя Константина Полежаева из-за систематического невыполнения чиновником своих обязанностей, включая некачественную организацию восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино — в ней участвовали 70 человек и 5 танков, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Новую Таволжанку.