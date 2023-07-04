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08:25, 4 июля 2023Россия

Белгородский губернатор отстранил своего зама из-за невыполнения обязанностей

Белгородский губернатор Гладков отстранил заместителя из-за невыполнения обязанностей

Кадр: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил своего заместителя Константина Полежаева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он пошел на такой шаг из-за систематического невыполнения чиновником своих обязанностей, включая некачественную организацию восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, подвергающихся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Гладков сообщил, что, начиная с 4 июля, власти начнут предлагать жителям приграничного Шебекино возвращаться в свои дома. «Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — уточнил он. Также глава региона пообещал, что жителям Шебекино не будут начислять квартплату до августа.

2 июля стало известно, что более половины предприятий в Шебекино, имеющих различные повреждения при обстрелах со стороны Украины, возобновили свою деятельность.

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    Марина Совина
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