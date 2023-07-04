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07:57, 4 июля 2023Россия

Губернатор заявил о начале возвращения в Шебекино местных жителей

Белгородский губернатор Гладков заявил, что жителям Шебекино предложат вернуться домой
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Начиная со вторника, 4 июля, власти начнут предлагать жителям приграничного Шебекино возвращаться в свои дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — сообщил он.

Губернатор добавил, что до 1 августа жителям Шебекино не будут начислять квартплату — начисления планируют возобновить в случае, если к этому времени удастся восстановить кровлю и окна поврежденных жилых домов.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино — в ней участвовали 70 человек и пять танков, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Новую Таволжанку.

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    Анастасия Шейкина
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