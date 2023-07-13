Гладков заявил о более чем 80 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Белгородский губернатор Гладков заявил о 84 прилетах со стороны ВСУ за сутки

За минувшие сутки власти Белгородской области зафиксировали 84 прилета со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сводки об атаках на регион за 12 июля, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Большее всего ударов пришлось на Грайворонский городской округ. По окраине села Козинка было выпущено 11 минометных снарядов. Также под пострел попали села Сподарюшино и Рождественка, там зафиксировали 14 и 2 прилета соответственно. Еще 11 боеприпасов упали в селе Мокрая Орловка, где в результате была повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Это привело к отключению света в трех населенных пунктах. В данный момент подача электричества восстановлена. Информация о пострадавших не поступала.

В Краснояружском районе области местный житель получил осколочные ранения предплечья, руки и грудной клетки из-за обстрела окраины села Графовка, в котором зафиксировали шесть прилетов. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает необходимую медпомощь. Также в населенном пункте была повреждена ЛЭП, ремонт которой уже завершен. Кроме того, ВСУ ударили из артиллерии по селу Репяховка, где упали шесть снарядов. Там повреждено здание сельскохозяйственной компании. Еще шесть ударов пришлось по селу Староселье.

В Белгородском районе ВСУ атаковали из артиллерии хутор Варишкин, выпустив по нему семь снарядов, а также село Журавлевка, на территорию которого упали 3 снаряда. Кроме того, украинские беспилотники сбросили два взрывных устройства в селе Наумовка. В Валуйском городском округе зафиксировали шесть минометных ударов.