В граничащем с Украиной российском регионе дрон атаковал завод

Shot: ВСУ атаковали завод в Стародубе Брянской области с помощью беспилотника

В городе Стародуб Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал завод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, в результате атаки оказалось повреждено здание одного из цехов завода «Консервсушпрод» в Стародубе, который находится в 35 километрах от границы с Украиной. Известно, что дрон сбросил взрывчатку на здание.

«Консервсушпрод» производит сухпайки для гособоронзаказа, а также консервы и молочную продукцию.

Ранее ВСУ безуспешно попытались атаковать крупный оборонный завод в поселке Суземка Брянской области. Местные жители рассказали, что украинские войска пытаются атаковать этот оборонный завод по несколько раз в неделю.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.