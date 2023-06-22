ВСУ безуспешно попытались атаковать российский оборонный завод

Mash: ВСУ безуспешно попытались атаковать оборонный завод в поселке Суземка под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать крупный оборонный завод в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, украинские войска хотели уничтожить энергоподстанцию, которая питает предприятие энергией. Сегодня ВСУ предприняли попытку атаковать ее дроном самолетного типа, однако он был сбит российскими средствами противовоздушной обороны. Обломки беспилотника рухнули в поле. Предварительно, никто не пострадал.

Как пишет канал, местные жители рассказали, что украинские войска пытаются атаковать этот оборонный завод по несколько раз в неделю.