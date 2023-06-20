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08:45, 20 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

ВСУ выпустили не менее 15 снарядов по селу в Брянской области

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В ночь на 20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Погощь в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По населенному пункту было выпущено по меньшей мере 15 снарядов. Они разорвались и в центре села, и на его окраине. По данным из открытых источников, Новая Погощь находится всего в 2,5 километра от российско-украинской границы.

При обстреле никто из местных жителей не пострадал, уточняет канал. Вместе с тем сообщает о нескольких разрушенных постройках.

Вечером 19 июня власти другого приграничного региона – Белгородской областисообщили об обстреле украинскими войсками Грайворонского района. В результате подомового обхода были выявлены незначительные повреждения трех домовладений.

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    Алан Босиков
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