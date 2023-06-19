Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский район Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Грайворонский район Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Пороз. По данным из открытых источников, расстояние от окраины этого населенного пункта до российско-украинской границы составляет чуть более полутора километров по прямой.

В результате подомового обхода были выявлены незначительные повреждения трех домовладений. Пострадавших нет.

Ранее в понедельник, 19 июня, было опубликовано видео предположительной атаки беспилотника на село Новая Таволжанка Белгородской области. На кадрах виден горящий объект, который падает с большой высоты. Перед этим сообщалось об отражении налета БПЛА на расположенную в Новой Таволжанке электростанцию.