Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 19 июня 2023Россия

Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион

Mash опубликовал видео с предполагаемой атакой беспилотника на Белгородскую область

Опубликовано видео с предполагаемой атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Новая Таволжанка Белгородской области. Ролик разместил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно охваченный пламенем падающий объект в небе. «Над Таволжанкой сбили», — комментирует происходящее снявший видео мужчина.

19 июня украинский беспилотник безуспешно пытался атаковать электроподстанцию в Новой Таволжанке. Предположительно, аппарат был сбит в нескольких километрах от цели. БПЛА был начинен взрывчатым веществом и поражающими элементами.

Ранее сообщалось об атаке дрона-камикадзе на электроподстанцию еще в одном приграничном с Украиной регионе — Курской области. В результате взрыва без электроснабжения осталось более 1800 домов в поселках Теткино и Попово-Лежачи.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине
    Заявление НАТО о дефиците вооружения поставили под сомнение
    Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет
    В НАТО признали опустошение военных складов из-за Украины
    Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион
    Индианка протанцевала 127 часов подряд и побила рекорд
    Российский фотограф сняла бывшего «ангела» Victoria’s Secret для Vogue
    Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики
    Россиян предупредили об опасности старых подключений к Wi-Fi
    54-летняя Эвелина Бледанс показала видео в образе императрицы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.