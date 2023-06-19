Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион

Mash опубликовал видео с предполагаемой атакой беспилотника на Белгородскую область

Опубликовано видео с предполагаемой атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Новая Таволжанка Белгородской области. Ролик разместил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно охваченный пламенем падающий объект в небе. «Над Таволжанкой сбили», — комментирует происходящее снявший видео мужчина.

19 июня украинский беспилотник безуспешно пытался атаковать электроподстанцию в Новой Таволжанке. Предположительно, аппарат был сбит в нескольких километрах от цели. БПЛА был начинен взрывчатым веществом и поражающими элементами.

Ранее сообщалось об атаке дрона-камикадзе на электроподстанцию еще в одном приграничном с Украиной регионе — Курской области. В результате взрыва без электроснабжения осталось более 1800 домов в поселках Теткино и Попово-Лежачи.