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16:32, 19 июня 2023Россия

ВСУ безуспешно атаковали электроподстанцию в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ безуспешно атаковали электроподстанцию в Новой Таволжанке Белгородской области

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно атаковали электрическую подстанцию в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинский беспилотник сбили в районе Песчаной улицы на окраине села. Дрон был начинен взрывчаткой и поражающими элементами. Предположительно, летательный аппарат сбили в нескольких километрах от цели — он мог направляться в сторону основного энергетического объекта Новой Таволжанки.

Ранее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины попал хутор Балки в Шебекинском округе. В результате случившегося никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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