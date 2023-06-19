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10:56, 19 июня 2023Россия

Российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Балки Шебекинского округа

Фото: Алексей Гавриш / ТАСС

Под обстрел со стороны Украины попал хутор Балки Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. «Осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи», — написал он.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 40 раз обстреляли Шебекинский городской округ из минометов и ствольной артиллерии.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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