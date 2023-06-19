Российский регион попал под обстрел со стороны Украины
Под обстрел со стороны Украины попал хутор Балки Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, никто из местных жителей не пострадал. «Осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи», — написал он.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 40 раз обстреляли Шебекинский городской округ из минометов и ствольной артиллерии.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.