Российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Балки Шебекинского округа

Под обстрел со стороны Украины попал хутор Балки Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. «Осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи», — написал он.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 40 раз обстреляли Шебекинский городской округ из минометов и ствольной артиллерии.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.