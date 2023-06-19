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10:52, 19 июня 2023Россия

ВСУ почти 40 раз за сутки обстреляли Шебекинский округ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 39 обстрелах Шебекинского округа за 18 июня

Фото: Павел Колядин / ТАСС

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 40 раз обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в понедельник, 19 июня.

11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, восемь — по селу Терезовка, пять — по автомобильному пункту пропуска Шебекино, три — по селу Белянка.

«Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка — зафиксировано четыре и восемь прилетов соответственно», — написал он и уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

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    Евгения Куликова
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