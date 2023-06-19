Появились фото изнутри поврежденного снарядом ВСУ белгородского жилого дома

Опубликованы фото изнутри поврежденного снарядом ВСУ дома в белгородском городе Валуйки

Появились фото изнутри жилого дома, поврежденного снарядом при утреннем обстреле города Валуйки в Белгородской области со стороны Украины. Кадры с места происшествия в понедельник, 19 июня, публикует Telegram-канал Shot.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, среди них есть ребенок. У него сломана ключицу.

В сети также выкладывали видео, на которое попал момент прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Валуйках.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.