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10:18, 19 июня 2023Россия

Появились фото изнутри поврежденного снарядом ВСУ белгородского жилого дома

Опубликованы фото изнутри поврежденного снарядом ВСУ дома в белгородском городе Валуйки

Фото: Telegram-канал Shot

Появились фото изнутри жилого дома, поврежденного снарядом при утреннем обстреле города Валуйки в Белгородской области со стороны Украины. Кадры с места происшествия в понедельник, 19 июня, публикует Telegram-канал Shot.

Фото: Telegram-канал Shot

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, среди них есть ребенок. У него сломана ключицу.

В сети также выкладывали видео, на которое попал момент прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Валуйках.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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