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09:27, 19 июня 2023Россия

Момент прилета снаряда ВСУ в приграничном российском городе попал на видео

Shot опубликовал видео с прилетом снаряда ВСУ на автомобиль в белгородском городе Валуйки

Момент прилета одного из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на припаркованный автомобиль в городе Валуйки Белгородской области попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как после попадания объекта в приграничном российском регионе разбивается лобовое стекло в иномарке и у нее срабатывает сигнализация.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о семи пострадавших в результате атаки в Валуйском городском округе. По данным властей, у всех граждан состояние средней степени тяжести.

В числе пострадавших один ребенок, у него диагностирован перелом ключицы.

Об обстреле Валуек стало известно утром 19 июня. Первоначально информация появилась в социальных сетях — жители города также выложили снимки повреждений и заявили, что вынуждены прятаться от обстрела в подвалах.

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    Анна Щербакова
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