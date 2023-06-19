Появились кадры последствий обстрела ВСУ приграничного российского города

Жители города Валуйки в Белгородской области показали кадры последствий обстрела ВСУ

Появились кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного города Валуйки в Белгородской области. Фотографии сделали жители города, их публикует RT на русском.

На опубликованных фотографиях видно, что в результате попадания снарядов повреждены несколько жилых зданий. Также на них видно взорвавшийся и сгоревший автомобиль — взрывом его забросило на крышу соседней машины.

Об обстреле города стало известно утром 19 июня. Сообщается, что из-за обстрела жители Валуек вынуждены искать укрытия в подвалах.

О пострадавших не сообщается. Власти региона не комментировали сообщения об обстреле ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.