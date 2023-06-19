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07:03, 19 июня 2023Россия

Город в Белгородской области оказался под обстрелом

Baza: Валуйки в Белгородской области оказались под сильным обстрелом

Фото: Telegram-канал Baza

Город Валуйки в Белгородской области оказался под сильным обстрелом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает канал, жители города прячутся от обстрела в подвалах. Официальной информации о произошедшем на данный момент не поступало.

18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Теткино в Белгородской области. Всего было выпущено 10 снарядов. Один из них разорвался на территории склада с горюче-смазочными материалами на сахарном заводе.

В ночь на 9 мая над городом Валуйки Белгородской области была сбита ракета «Точка-У», запущенная со стороны Украины. Сообщалось, что снаряд запустили из села Ольховатка в Харьковской области, которое находится в семи километрах от границы.

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    Марина Совина
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