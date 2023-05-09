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12:59, 9 мая 2023Россия

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Точка-У»

Shot: над Валуйками Белгородской области в ночь на 9 мая сбили украинскую ракету «Точка-У»
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на 9 мая над городом Валуйки Белгородской области была сбита ракета «Точка-У», запущенная со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По утверждению источника, ракету запустили из села Ольховатка в Харьковской области, которое находится в семи километрах от границы. Ракета была сбита российскими средствами ПВО. Издание также привело фото сбитой «Точки-У».

В марте из-за попадания ракеты «Точка-У» было уничтожено здание водоканала в Донецке. Пострадавших в результате не было.

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Антон Похиляк
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Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Точка-У»
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