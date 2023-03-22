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12:46, 22 марта 2023Бывший СССР

Ракета уничтожила здание водоканала в Донецке

В Петровском районе Донецка из-за попадания ракеты «Точка-У» уничтожено здание водоканала
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Из-за попадания ракеты «Точка-У» уничтожено здание водоканала, находившееся в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника Кировской службы водоканала Александра Улавина, разрушенный водоканал занимался обслуживанием сети Петровского района. Первым о происшествии сообщил сторож, который находился на посту. Пострадавших в результате попадания ракеты нет.

«От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено. Пострадавших — хорошо, что нет», — раскрыл детали Улавин. Сейчас на месте работают экстренные службы города.

19 марта украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего из РСЗО после полуночи было выпущено 15 ракет, позже — еще 10, а также три снаряда 155 калибра.

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Варвара Кошечкина
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