Ракета уничтожила здание водоканала в Донецке

В Петровском районе Донецка из-за попадания ракеты «Точка-У» уничтожено здание водоканала

Из-за попадания ракеты «Точка-У» уничтожено здание водоканала, находившееся в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника Кировской службы водоканала Александра Улавина, разрушенный водоканал занимался обслуживанием сети Петровского района. Первым о происшествии сообщил сторож, который находился на посту. Пострадавших в результате попадания ракеты нет.

«От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено. Пострадавших — хорошо, что нет», — раскрыл детали Улавин. Сейчас на месте работают экстренные службы города.

19 марта украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего из РСЗО после полуночи было выпущено 15 ракет, позже — еще 10, а также три снаряда 155 калибра.

