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01:48, 19 марта 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 25 ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

Фото: @voenkorKotenok / Telegram

Украинские войска в ночь на воскресенье, 19 марта, обстреляли Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Всего из РСЗО после полуночи было выпущено 15 ракет, позже — еще 10, а также три снаряда 155 калибра.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале уточнил, что ракеты были выпущены в течение 20 минут, в результате обстрелов есть раненые.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь применили химическое оружие в Донбассе, но при этом ядовитое облако накрыло самих украинских военных.

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Марина Совина
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