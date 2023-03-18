Военкор заявил о применении ВСУ химоружия в Донбассе

Военкор Руденко заявил, что ВСУ применили химоружие, но ядовитое облако накрыло их самих

Репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь применили химическое оружие в Донбассе, но при этом ядовитое облако накрыло самих украинских военных. Его слова приводит RT.

По данным военкора, это произошло 16 марта на краснолиманском направлении. ВСУ с помощью дронов попытались атаковать химическими боеприпасами позиции российских войск. Но из-за изменившегося направления ветра ядовитое облако оказалось над позициями украинцев.

Руденко заявляет, что командование ВСУ экстренно эвакуировало пораженных химоружием военных, они получили ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки глаз. Некоторых вертолетами доставили в Харьков.

По данным военкора, была применена синильная кислота, нарушающая метаболизм и приводящая к кислородному голоданию.

В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин обвинил Вооруженные силы Украины в применении химических боеприпасов на артемовском и донецком направлениях.

