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16:18, 18 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли населенный пункт в приграничном с Украиной российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли Теткино в Белгородской области, поселок частично обесточен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Теткино в Белгородской области. Об обстреле приграничного с Украиной российского региона сообщает Telegram-канал Mash.

Всего по Теткино было выпущено 10 снарядов. Один из них разорвался на территории склада с горюче-смазочными материалами на сахарном заводе.

По предварительным данным, пострадавших нет. Поселок частично обесточен.

Ранее украинские войска обстреляли село Сальное Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате обстрела было нарушено электроснабжение. Также были повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки.

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    Алан Босиков
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