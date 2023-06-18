ВСУ обстреляли населенный пункт в приграничном с Украиной российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли Теткино в Белгородской области, поселок частично обесточен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Теткино в Белгородской области. Об обстреле приграничного с Украиной российского региона сообщает Telegram-канал Mash.

Всего по Теткино было выпущено 10 снарядов. Один из них разорвался на территории склада с горюче-смазочными материалами на сахарном заводе.

По предварительным данным, пострадавших нет. Поселок частично обесточен.

Ранее украинские войска обстреляли село Сальное Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате обстрела было нарушено электроснабжение. Также были повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки.