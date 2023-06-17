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09:23, 17 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничное российское село и нарушили электроснабжение

Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Сальное и нарушили электроснабжение

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сальное в Хомутовском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы Курской области, пострадавших в результате обстрела нет, однако выпущенные ВСУ снаряды нарушили электроснабжение.

«Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация», — рассказал Старовойт.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме заявлял, что при условии продолжения атак ВСУ по России, на территории Украины будет создан «санитарный кордон».

Также он отметил, что ударами по приграничным территориям Украина пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

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    Марк Леонов
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