Семь человек пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков заявил о семи пострадавших при обстреле Валуйского округа

Семь человек пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что среди пострадавших в результате атаки есть ребенок. У него зафиксировали перелом ключицы, отметил Гладков.

«Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — написал белгородский губернатор.

По его словам, у всех граждан состояние средней степени тяжести. Всех пострадавших отвезли в центральную районную больницу, разъяснил Гладков.

Глава приграничного региона добавил, что еще два человека обратились за медпомощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения.