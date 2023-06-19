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08:10, 19 июня 2023Россия

Семь человек пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков заявил о семи пострадавших при обстреле Валуйского округа
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Семь человек пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что среди пострадавших в результате атаки есть ребенок. У него зафиксировали перелом ключицы, отметил Гладков.

«Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — написал белгородский губернатор.

По его словам, у всех граждан состояние средней степени тяжести. Всех пострадавших отвезли в центральную районную больницу, разъяснил Гладков.

Глава приграничного региона добавил, что еще два человека обратились за медпомощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения.

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    Анна Щербакова
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