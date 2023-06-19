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11:57, 19 июня 2023Россия

Дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

SHOT: дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

Фото: Chekalin Nikolai / Unsplash

Дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, атака произошла в ночь на 17 июня, однако известно о ней стало в понедельник, 19 июня. Беспилотник упал и взорвался неподалеку от подстанции, расположенной в селе Попово-Лежачи.

В результате происшествия никто не пострадал. При этом после взрыва без света остались более 1800 домов в поселках Теткино и Попово-Лежачи.

19 июня оба указанных населенных пункта подверглись обстрелу со стороны Украины. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, при обстреле никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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