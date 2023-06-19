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07:54, 19 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселков Теткино и Попово-Лежачи

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы региона, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Старовойт добавил, что из-за обстрела в одном из поселков пропало электричество.

«Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность. Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

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    Марк Леонов
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