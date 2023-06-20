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09:41, 20 июня 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел ВСУ

Shot: ВСУ обстреляли село Брахлов в Брянской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Село Брахлов в Климовском районе Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, обстрел начался около шести часов утра 20 июня и велся около получаса. По селу выпустили десять снарядов калибра 120 миллиметров. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Еще один обстрел приграничного российского региона зафиксировали ночью — по меньшей мере 15 снарядов было выпущено по селу Новая Погощь.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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