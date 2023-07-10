При обстреле ВСУ Брянской области пострадал человек

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшем при обстреле села Подывотье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — пояснил глава области.

По его словам, при атаке со стороны Украины повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Это уже второй обстрел ВСУ Брянской области за день. Утром 10 июля Богомаз сообщил об атаке на село Куршановичи. Там зафиксировали повреждения двух жилых домов, зданий детского сада, магазина, почты. Пострадавших нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).