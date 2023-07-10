Два дома оказались повреждены из-за обстрела приграничного российского региона

Брянский губернатор Богомаз заявил о повреждении двух домов из-за обстрела Куршановичей

Из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Куршановичи Брянской области оказались повреждены два жилых дома. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты», — сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб. Других подробности украинской атаки глава региона не привел.

Ранее об атаке на Куршановичи сообщал Mash. По его данным, местные жители насчитали восемь прилетов по центру населенного пункта. Минометный обстрел повредил несколько жилых домов, из-за него также возникли проблемы с электричеством.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.